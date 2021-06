TMW - Serie A femminile, il giudizio sulla squadra di Ganz: "Un passo in avanti importante rispetto alla scorsa stagione"

Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle del campionato 2020/21 di Serie A femminile. Questo il giudizio sulla squadra di Ganz:

Milan 8: "Se la gioca alla pari con la Juventus fino alla gara di ritorno, perdendo l'andata di misura e solo per un calcio di rigore, cullando anche il sogno Scudetto. Una volta visto svanire l'obiettivo grosso, a causa del 4-0 subito a Torino, la squadra di Ganz vive un momento di flessione in cui rischia di compromettere la qualificazione in Europa che comunque arriva. In Supercoppa si arrende alla Fiorentina in semifinale, mentre in Coppa Italia arriva fino in fondo alla competizione arrendendosi solo ai calci di rigore contro la Roma. Un passo in avanti importante rispetto alla scorsa stagione ponendo le basi per poter competere realmente alla pari con la Juventus nella prossima annata."