TMW - Serie A, la Top 11 della 10ª giornata: a Thiaw bastano 7'

Fonte: tuttomercatoweb.com

Qual è l'undici ideale della 10ª giornata di Serie A? Tanti i 7.5 in pagella nell'ultimo turno, immancabile quello di Kvicha Kvaratskhelia, protagonista anche nel successo del Napoli contro il Bologna. Lookman sempre più protagonista nell'Atalanta e centrocampo dell'Inter in cattedra nel successo contro la Salernitana. Nella Top 11 anche Milinkovic-Savic, ma stavolta non è Sergej bensì il fratello Vanja che però non ha potuto evitare al Torino il ko nel derby. Ecco il 3-4-3 di Tuttomercatoweb:

Vanja Milinkovic-Savic (Torino) 7.5

Giorgio Scalvini (Atalanta) 7

Malick Thiaw (Milan) 7

Juan Jesus (Napoli) 7

Leonardo Sernicola (Cremonese) 7

Nicolò Barella (Inter) 7.5

Hakan Calhanoglu (Inter) 7.5

Georgios Kyriakopoulos (Sassuolo) 7

Ademola Lookman (Atalanta) 7.5

Christian Kouame (Fiorentina) 7.5

Kvicha Kvaratskhelia (Napoli) 7.5