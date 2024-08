TMW - Sirene estere per il 'baby' del Palermo Barranco. Che piace anche al Milan Futuro

vedi letture

Si accende il mercato intorno a un interessantissimo profilo che milita nel Palermo, quello del classe 2007 Gioacchino Barranco, terzino sinistro di prospettiva che è già balzato agli onori della cronaca per le sue prestazioni con la Primavera rosanero, che lo scorso anno hanno acceso l'interesse anche dell'allora tecnico Michele Mignani, che lo ha aggregato diverse volte alla prima squadra per gli allenamenti del rush finale di stagione. Il giocatore non ha mai esordito con la prima squadra, ma un'esperienza nel calcio dei grandi potrebbe essere prossima.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Barranco è monitorato da diversi club di Serie C, e tra questi il Milan Futuro, che sta terminando di allestire la formazione che farà il suo esordio in terza serie, nel Girone B della categoria; al momento non sussiste una trattativa reale, ma il terzino è un nome forte per i rossoneri. Anche se poi la scelta finale sarà del Palermo, che dovrà decidere se vederlo crescere in casa propria - magari con alternanza tra Primavera e prima squadra - o monitorarlo a distanza; una distanza che potrebbe divenire più considerevole, se si conta che anche l'Eintracht Francoforte lo ha messo nel mirino.

Certo è che nella formazione giovanile il ragazzo ritroverebbe mister Cristiano Del Grosso, con il quale ha fatto faville nell'annata con gli Allievi Nazionali, ma non si esclude un prestito altrove. La strada è da scrivere.