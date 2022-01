TMW - Thiaw, non c'è solo il Milan: anche il Napoli sul difensore dello Schalke

Malick Thiaw e il Milan. Trovano conferma le voci emerse nella giornata di ieri che vogliono i rossoneri forti sul centrale dello Schalke 04. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i rossoneri starebbero valutando l'acquisto e non il prestito del giovane centrale tedesco. Non c'è però solo il Milan: il Napoli ci pensa per l'estate e farlo partire a giugno sarebbe una soluzione più gradita anche al club di Gelsenkirchen che lotta per tornare dalla Zweite in Bundesliga. Su Thiaw c'è anche l'interesse del West Ham in Premier.