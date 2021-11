TMW TOP 100 - Mike Maignan si piazza al 29° posto

Archiviato un terzo della stagione, Tuttomercatoweb ha stilato una classifica dei 100 migliori giocatori che si sono distinti in questo avvio di campionato. Al 29° posto in particolare si piazza Mike Maignan. Questa la giustificazione: "Destinato a convivere a lungo con lo scomodo paragone con Donnarumma. Inevitabile, ma il portiere francese ha le spalle evidentemente larghe, grande personalità e non sente affatto la pressione. In più è davvero forte tra i pali e anche con i piedi. Tre clean sheet, grande sicurezza e in barba alla barriera linguistica guida già il reparto. A pensarci bene l'acquisto per 13 milioni è stato davvero un grande affare. Peccato per l'infortunio al polso che lo ha costretto all'intervento chirurgico e che ce lo riconsegnerà nel 2022"