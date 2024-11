TMW - Tutti pazzi per Belahyane: il Verona lo cede a gennaio, valutazione tra i 15 e i 20 milioni

Reda Belahyane è uno delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. Undici presenze, due assist, ma soprattutto un lavoro straordinario davanti alla difesa, sia per mole di palloni recuperati sia per la capacità di equilibrare le due fasi, coprendo la retroguardia. Un altro prospetto di alto livello dopo i vari Noslin, Ngonge e compagnia, ceduti dopo averli pagati pochissimo.

Così la valutazione di Belahyane è già da top. Il Verona lo cede per una cifra fra i 15 e i 20 milioni - appunto, come Ngonge nella scorsa annata - con l'Inter che è davvero interessata. Il Milan è alla finestra, mentre Napoli, Juventus e Atalanta non hanno chiesto informazioni. La sensazione è che verrà ceduto, dipenderà poi da quale offerta potrà pervenire nelle prossime settimane.

Queste le parole del direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean Sogliano. "È un ragazzo giovane che ha dimostrato grande valore in questo inizio di campionato. Non è facile convivere con la necessità di mantenere la concentrazione in una squadra che ha come obiettivo principale la salvezza. Come ho già detto, il Verona è un club che spesso vende i suoi giovani più promettenti. È una sfida trovare l’equilibrio tra costruire una squadra competitiva e far fronte alle necessità del mercato. Non è facile, ma dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni. Se resterà? Vedremo. Fosse per me li terrei tutti, ma ci sono situazioni che vanno oltre le intenzioni del club. A gennaio discuteremo cosa sia meglio per lui e per la società. Non è un giocatore facile da sostituire, ma queste valutazioni spettano anche al presidente. È un talento molto forte, e se arriveranno offerte le valuteremo con attenzione."