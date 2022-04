TMW - Tutto fatto per il rinnovo di Scamacca con il Sassuolo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tutto fatto per il rinnovo di Gianluca Scamacca con il Sassuolo fino all'estate del 2026. Una stagione in più per la punta scuola PSV Eindhoven (curiosità: gli olandesi dovranno incassare il 10% della futura cessione) con il club della famiglia Squinzi. Un'intesa raggiunta e che le parti a questo punto dovranno soltanto ratificare. Nazionale azzurro, a quota 13 reti in questa Serie A su 29 partite disputate (ma con solo il 58% totale dei minuti giocati), passerà dai 400mila euro ora guadagnati a Sassuolo a una cifra che si aggira intorno agli 800mila.