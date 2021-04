TMW - Vecchi: "Gigio resterà e farà la storia. Quarto posto? Il Milan deve stare attento"

William Vecchi ex portiere e preparatore del Milan e della Juve parla del futuro di Donnarumma e non solo: "A mio parere resta in rossonero - dice a Tuttomercatoweb.com - ho questa sensazione. Anche per riconoscenza, ma a parte che è cresciuto lì, gli propongono soldi a sufficienza compresi i bonus. Restando può fare la storia".

Il Milan adesso come lo vede?

"Deve stare attentissimo, sono un po' preoccupato da milanista perchè dietro stanno pedalando: Speriamo di recuperare gli infortunati e di riuscire a centrare il 4° posto. Con la Samp la squadra non mi è piaciuta, ma ultimamente forse i troppi infortuni hanno inciso e non siamo più belli come prima".