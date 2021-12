TMW - Verso Udinese-Milan, Gotti a rischio esonero

Sono ore di profonda riflessione in casa Udinese dove al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva sul futuro di Luca Gotti. Al momento la strada sembra quella dell'esonero ma ancora al tecnico dei friulani non è arrivata alcuna comunicazione dalla famiglia Pozzo: oggi ha diretto l'allenamento e da stasera è previsto che vada in ritiro con la squadra. Come detto, però, non è da escludere che l'esonero possa arrivare già in serata.

A chi l'eventuale eredità?

Nessuna scelta e nessuna decisione ufficiale ancora presa, il club da giorni comunque sta portando avanti riflessioni. La lista dei nomi accostati è lunga: va da Marco Giampaolo a Rolando Maran, da Walter Zenga a Roberto Donadoni, da Valerio Bertotto alla soluzione interna col vice Gabriele Cioffi fino agli spagnoli Paco Jemez e Albert Celades.