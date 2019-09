TMW - Zavaglia: "Il Milan è un enigma, dipenderà da Giampaolo"

Franco Zavaglia, agente e grande esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del Milan: "Bisogna vedere come l'allenatore farà quadrare la situazione. Giampaolo è bravo ma bisogna vedere come verranno utilizzati i vari giocatori nello scacchiere del tecnico. Questo ancora è un enigma, in ogni caso ci sono giocatori importanti e anche la società si è ristrutturata in modo interessante".