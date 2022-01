TMW - Zenit su Yuri Alberto. L'attaccante brasiliano è stato accostato anche al Milan

Seguito a lungo anche dal Milan, il giovane attaccante brasiliano dell'Internacional Yuri Alberto potrebbe proseguire in Russia la sua carriera: trattativa in corso con lo Zenit San Pietroburgo, società alla ricerca di un attaccante.

Da capire, adesso, se l'eventuale arrivo del calciatore classe 2001 potrà sbloccare l'uscita già a gennaio di Sardar Azmoun, attaccante iraniano in scadenza di contratto oggetto di un'offerta dell'Olympique Lione e sondato negli ultimi giorni anche dalla Juventus.