Tokyo 2020, domani mattina la Costa d'Avorio di Kessie affronta la Spagna

Trattative per il rinnovo e non solo: l'estate di Franck Kessie è scandita anche dalle partite della sua Costa d'Avorio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il Presidente si è detto desideroso di voler concludere la sua esperienza nel paese del Sol Levante il più tardi possibile, e per riuscirci domattina dovrà superare un ostacolo non da poco. La selezione africana guidata dal forte centrocampista affronterà la Spagna, squadra sicuramente tra le favorite per la vittoria finale. Fischio d'inizio alle ore 10:00 italiane, la Costa d'Avorio sfiderà le Furie Rosse nel match valido per i Quarti di Finale del torneo olimpico.