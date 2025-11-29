Tomori a Milan TV: "Con Allegri un nuovo modo di difendere. Il derby è stato bello, ma adesso pensiamo solo alla Lazio"
Intervenuto così a Milan TV, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato nel pre partita di Milan-Lazio. Le sue considerazioni:
Sul momento della squadra
"Il derby vinto ci ha dato tantissima energia, è stata una bella sensazione, adesso però abbiamo archiviato e dobbiamo pensare solo a questa sera"
Un nuovo modo di difendere
"Quest'anno dobbiamo difendere bene e attaccare velocemente, dobbiamo continuare così. Con Allegri c'è stato un cambio a livello tattico, cerchiamo sempre di ascoltare il mister"
DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it
MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE
Direttore di gara: Collu di Cagliari
Assistenti: Vecchi - Yoshikawa
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
