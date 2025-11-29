Tomori a Milan TV: "Con Allegri un nuovo modo di difendere. Il derby è stato bello, ma adesso pensiamo solo alla Lazio"

Intervenuto così a Milan TV, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato nel pre partita di Milan-Lazio. Le sue considerazioni:

Sul momento della squadra

"Il derby vinto ci ha dato tantissima energia, è stata una bella sensazione, adesso però abbiamo archiviato e dobbiamo pensare solo a questa sera"

Un nuovo modo di difendere

"Quest'anno dobbiamo difendere bene e attaccare velocemente, dobbiamo continuare così. Con Allegri c'è stato un cambio a livello tattico, cerchiamo sempre di ascoltare il mister"

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision

Web: MilanNews.it

MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Collu di Cagliari

Assistenti: Vecchi - Yoshikawa

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna