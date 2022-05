Tomori a Milan TV: "Siamo primi, ma non è finita…"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Milan TV, il difensore centrale rossonero, Fikayo Tomori, ha analizzato così la vittoria sulla Fiorentina: "Come difensore sono felice, perché quando non subiamo gol possiamo vincere e oggi l’abbiamo fatto. Con i tifosi c’è più emozione e più spinta. Quando l’atmosfera allo stadio è così possiamo dare di più, abbiamo più energia e più voglia di vincere. Settimana scorsa abbiamo vinto al 92’, anche oggi stava andando così ma abbiamo continuato a giocare e abbiamo segnato. Siamo primi in classifica, ma non è finita. Dobbiamo vincere la prossima".