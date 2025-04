Tomori a Sky: "Speriamo di avere più equilibrio. La stagione non è finita: oggi un'altra partita per cambiare l'ambiente"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a SkySport nel pre Udinese-Milan: "Sappiamo che siamo alla fine e dobbiamo fare i risultati per arrivare dove vogliamo. Non stiamo pensando all'Inter, dobbiamo pensare a oggi: sappiamo bene che dobbiamo vincere".

Come mai la difesa a tre?

"Speriamo ci dia più equilibrio, abbiamo subito tanti gol nelle ultime partite. Poi ciò che vogliamo è fare un gol in più dell'avversario. Abbiamo preparato bene la partita, siamo pronti per giocare".

Ti senti di dire qualcosa ai tifosi?

"Siamo giocatori del Milan e vogliamo vincere sempre, quest'anno non è stata così. Nel calcio e nella vita ci sono momenti giù. Ma la stagione non è finita e vogliamo ancora fare una buona stagione. Oggi un'altra partita per cambiare l'ambiente".