Tomori: "Abbiamo reagito bene alla sconfitta dell'andata. Domani vogliamo prenderci la nostra rivincita"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Chelsea, Fikayo Tomori ha dichiarato sulla sconfitta nella gara di andata: "È stata una brutta partita per noi, non abbiamo giocato come al solito e come sono abituato a vedere nell'ultimo anno e mezzo. Ma siamo riusciti a reagire positivamente, giocando un'ottima gara contro la Juve. Questo ci ha permesso di allontanare la sconfitta contro il Chelsea e siamo qui domani per prenderci la rivincita".