Tomori: "Analogie col 2022? Ci sono similitudini, sì, ma a noi il mister dice di pensare partita per partita. Quindi è presto"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sei uno dei pochi superstiti dello Scudetto del 2022... Vedi analogie?

"Non lo so. Abbiamo una squadra diversa, c'è un ambiente diverso, però ci sono delle similitudini: abbiamo la sensazione che ci sia un buon gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita. Ora c'è il Pisa, poi l'Atalanta, poi la Roma: pensiamo ad ogni partita che giochiamo, come ci dice il mister. Poi è presto per dire 'Vinciamo lo Scudetto'. In questo momento siamo ben posizionati. C'è una partita contro il Pisa in cui dimostrare che siamo forti".

RINFORZI IN DIFESA A GENNAIO?

Il Milan è primo in Serie A in questo momento, ma siamo solo alla 7^ giornata di campionato e la strada per arrivare a maggio è ancora lunghissima. Max Allegri predica calma, il focus della sua squadra deve essere solo sul lavoro quotidiano. Troppo presto per guardare la classifica, come ripete spesso tutto si deciderà da marzo in poi: se il Diavolo sarà in buona posizione anche in quel momento, allora anche lui potrà dire la sua per lo scudetto. L'edizione odierna di Tuttosport riferisce che, per lottare per il campionato, ad Allegri servirà una mano anche dal mercato. In particolare servirà qualcosa in difesa dove manca un centrale di qualità e di esperienza visto che dietro ai "big" Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter c'è solo il giovanissimo David Odogu. Inizialmente il Milan doveva giocare a quattro dietro, ma ora che Allegri ha trovato la quadra con la difesa a tre serve necessariamente un giocatore pronto in più in quella zona di campo.