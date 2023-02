Tomori e Bennacer verso il recupero: oggi dovrebbero allenarsi in gruppo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

A meno di clamorose sorprese, Fikayo Tomori e Ismael Bennacer, nella seduta di questa mattina, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo in preparazione al match di martedì sera contro il Tottenham, valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Due recuperi importanti per Pioli, anche se ancora incerta la loro titolarità contro gli Spurs.