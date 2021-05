Tomori, il gol alla Juve è da record: il difensore ha saltato 2 m e 63 cm battendo il dato di Ronaldo con la Sampdoria

Guardando a numeri e statistiche della partita tra Juventus e Milan si può sottolineare un dato riguardante Fikayo Tomori. Con lo stacco per la rete ai bianconeri, il difensore anglo-canadese ha registrato un nuovo record di elevazione per la Serie A: il 23 rossonero, infatti, ha saltato 2 metri e 63 centimetri battendo il precedente dato di 2 metri e 54 appartenente a Cristiano Ronaldo e registrato nel gol contro la Sampdoria nel 2020. Lo riporta 'MilanData'.

During his goal against Juventus, @fikayotomori_ soared up to 2.63m in the air, setting a new Serie A record.

The previous holder was Cristiano Ronaldo who hit a height of 2.54m with his goal against Sampdoria last season.
— MilanData (@acmilandata) May 11, 2021