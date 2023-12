Tomori infortunato, è il trentesimo della stagione: problema al flessore per il centrale

Trentesimo infortunio per il Milan alla diciassettesima giornata di Serie A. Contro la Salernitana Fik Tomori è l'ennesimo giocatore rossonero infortunato in questa stagione. Per il centrale inglese, in attesa di esami e controlli, sembrerebbe essere un problema al flessore.

Oltre al danno, la beffa: la Salernitana ha segnato con il centrale a terra. A norma di regolamento ovviamente nulla da eccepire o segnalare, ma il fair play è un'altra cosa.