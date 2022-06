Tomori: "Maldini ha mostrato interesse nei miei confronti anche quando ero al Milan in prestito"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Fikayo Tomori, difensore del Milan classe 1997, ha rilasciato un’intervista al The Athletic in cui ha parlato della stagione dei rossoneri e di Paolo Maldini dicendo: “Nel marzo 2021, quando ero ancora in prestito, parlavamo di come mi stavo trovando, di cosa pensava che potessi migliorare, di come pensava che le cose stessero andando per me. A quel punto ero ancora in prestito, quindi che lui mostrasse ancora interesse per me, dicendomi cosa potevo migliorare era... beh, detto da lui è tutta un'altra storia”.