Tomori: "Sono felice per il gol, è una cosa che voglio migliorare per quest'anno"

Autore di una rete in amichevole contro il Vicenza, Fikayo Tomori ha commentato così a Milan TV la sua incornata su assist di Ismael Bennacer: "Abbiamo lavorato bene sui calci d’angolo e sulle punizioni. Sono felice per il gol, è una cosa che voglio migliorare per quest'anno. Sono felice per il gol e per la vittoria".