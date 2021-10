Tomori su Maldini: "Da difensore voglio impressionarlo"

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Milan e dell'Inghilterra, Fikayo Tomori, ha parlato così dell'importanza di avere vicino a sé una leggenda come Paolo Maldini: "Quando mi parlava ero come: 'Woah, è Paolo Maldini'. C'è quel tipo di pressione sapendo che sta guardando ogni partita ed è lì al campo di allenamento ogni giorno. Essendo io un difensore, voglio impressionarlo, così quando ero a metà del mio prestito la scorsa stagione - quindi verso aprile - abbiamo fatto una chiacchierata e ho parlato di cosa pensa del mio gioco, cosa devo migliorare...Non solo con me ma con altri terzini, altri difensori, altri giocatori in generale è davvero coinvolgente. Avere una leggenda come lui lì è sicuramente una bella cosa ed è stato davvero un grande aiuto".