Tonali a DAZN: "Ibra? Sa che era il momento di lasciare un'eredità importante. L'anno prossimo serve tutto quello che non abbiamo dato quest'anno"

Intervistato a DAZN, Sandro Tonali ha parlato così dell'addio di Zlatan Ibrahimovic: "L'abbiamo scoperto ieri e non è facile prepararsi mentalmente, poi c'è una partita di mezzo. Dopo la partita ci siamo lasciati andare. Ho visto tanta gente piangere, sono immagini che riguarderò perché fanno un certo effetto. E' stata la cosa più dura dopo la partita, non eravamo pronti".

Cosa ti ha dato Ibra?

"Tanto, tantissimo. Nei momenti con noi ti dava energia, forza, carica, ma energia è la parole che riassume tutto il suo allenamento, la voglia di vincere, impazziva per un allenamento perso. E' una delle cose che rimarrà per sempre a tutti, giocatore speciale".

Siete pronti a gestire l'ossessione di chi vuole arrivare davanti?

"Non credo abbiano fatto questa scelta in un momento in cui non siamo pronti a questo. Ibra ragiona per lui ma anche per noi. Sa che era il momento di lasciare un'eredità importante. Avrò la possibilità di parlargli in avanti"

La tua stagione non finisce: andrai in U21.

"Immagino che ci sia una leggera differenza, ma solo di testa. Idea nata mesi fa. Col passare del tempo abbiamo deciso che la nazionale maggiore era la priorità, poi è stata cambiata la strada in ottica Olimpiadi".

Cosa ci vuole per lo Scudetto?

"Serve tutto quello che non abbiamo messo in campo quest'anno. Voglio lasciar a parte gennaio e febbraio e parlo del resto, quando giocavamo da Milan. Bisogna sempre mettere l'1% in più, l'abbiamo fatto e dobbiamo fare solo questo".