Tonali a DAZN: "Una settimana perfetta, sappiamo che chi viene allo stadio ci vuole bene"

Sandro Tonali è stato intervistato da DAZN nel post partita di Milan-Sampdoria:

Sulla settimana tra derby, coppa italia e primo posto: “Magari ci serviva un gol nel secondo tempo per stare più tranquilli, ma è una settimana perfetta anche così. Ci mancavano da tanto tempo 3 vittorie di fila, ci danno tanta fiducia anche nei momenti difficili. Vincere fa bene, ci farà bene per il futuro”.

Una settimana così nella testa di Tonali: “Sono felice, se togliamo questi due anni è da tanto tempo che il milan non andava così e un tifoso non era così felice di venire allo stadio. Noi siamo felici per i tifosi e orgogliosi di tutto questo. Sappiamo che chi viene allo stadio ci vuole bene, e noi cerchiamo di ripagarli sul campo”.

La venticinquesima da titolare: “Ogni partita cambia. Anche oggi non era facile, giocare a mezzogiorno con questa temperatura a cui non siamo abituati. Ti devi abituare nel riscaldamento a tutto questo. Sono felice di quello che sto facendo e non bisogna mollare di un centimetro”.

Sull’assist di Maignan: “Sarebbe una bella sfida vederlo a centrocampo. È un bravissimo ragazzo, si impegna tantissimo. Non vedi quando arriva né quando finisce, è sempre a lavorare. Ha la testa per fare il portiere del Milan, gli vogliamo bene. Ha imparato l’italiano in 5 giorni, ha anche la fortuna di avere anche dei ragazzi francesi in squadra: gli stiamo dando tutti una mano. Paura che mi rubi il posto a centrocampo? Sta bene in porta (ride, ndr)”.