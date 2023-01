Tonali a Milan TV: "Non c'è tempo per piangersi addosso, dobbiamo restare sul pezzo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è stato intervistato dal canale telematico ufficiale rossonero al termine del match di Coppa Italia contro il Torino. Queste le sue parole: "Siamo delusi, sapevamo che era una partita complicata contro una squadra fisica. Dopo l'espulsione è cambiato tutto. Abbiamo avuto momenti di frenesia e all'inizio dei supplementari è entrata un po' di stanchezza che ci ha messo ancora di più in difficoltà. Dovevamo fare di più".

Su cosa si sono detti nello spogliatoio: "Non abbiamo ancora parlato con il mister, dovremo riguardare tutta la partita. Dobbiamo mettere un punto e ora abbiamo la fortuna di giocare già tra tre giorni. Non c'è tempo per piangersi addosso, dobbiamo restare sul pezzo".