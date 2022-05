Tonali a MTV: "Dobbiamo lavorare come fatto a Roma. San Siro dà una carica in più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali, centrocampista rossonenro, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Fiorentina: "È stato il gol vittoria, era ciò per cui abbiamo lavorato e per cui abbiamo giocato. Vincere fa bene e a tutti e fa bene a noi. Anche oggi sarà una partita complicata, ma dobbiamo lavorare come fatto a Roma per ottenere i 3 punti.

All'andata vinse la Fiorentina...

"È una squadra tosta. Conosciamo la loro bravura, speriamo che a San Siro sia una partita diversa rispetto all'andata".

I tifosi del Milan anche oggi sono presenti in grandissimo numero.

"Per noi è bellissimo giocare con lo stadio pieno. Già a Roma abbiamo sentito la carica in più, oggi forse la sentiremo ancora di più...".