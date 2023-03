Tonali a Prime Video: "Le nostre reazioni sono state da grande squadra, soprattutto quest'anno"

Giroud ha detto che questa qualificazione è tanta roba. Cos’è per te? “Un’emozione particolare. Abbiamo messo tutto in campo, volevamo qualificarci a tutti i costi. Abbiamo lavorato tantissimo, l’emozione che può darci una partita così è incredibile”.

Quanto vuol dire per te riportare il Milan ai quarti di Champions? “Tanto, ma credo sia così per tutti. Sappiamo quello che stiamo facendo, un percorso con tante difficoltà e mille problemi però anche mille reazioni da Milan, che è la cosa importante. Nel calcio si può vincere e si può perdere ma alla fine le nostre reazioni avute durante questo percorso, soprattutto quest’anno, sono da grande squadra. Una qualificazione meritata e credo che sia tanta roba per tutti, non solo per Giroud (sorride, ndr)”.