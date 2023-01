Tonali a Sky: "Difenderemo lo Scudetto fino all'ultima goccia di sudore che possiamo versare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandro Tonali è stato intervistato da Sky Sport al termine di Salernitana-Milan:

Fondamentale partire bene: “Sappiamo dalla partita dello scorso anno che giocare qua è difficile. Soprattutto dopo aver preso il 2-1 è stato più difficile, ce la siamo giocata fino in fondo ed è importante essere usciti con una vittoria”.

Una gara difficile: “Siamo una squadra forte, siamo stati quasi perfetti perché potevamo fare 1-2 gol in più per vincere con più tranquillità. Il calcio è così… Siamo felici per questi 3 punti fondamentali, era fondamentale per chiudere la serie di amichevoli brutte e dare un segnale a tutti”.

Volete mettere pressione al Napoli per difendere lo Scudetto? “Sappiamo quello che abbiamo fatto lo scorso anno e sappiamo che importanza ha, lo difenderemo fino all’ultima goccia di sudore che possiamo versare in campo. Lo difenderemo noi 30 insieme a tutto lo staff”.

Qui hai segnato il tuo primo gol tra i professionisti col Brescia: “L’ho rivisto stamattina il primo gol che ho fatto con la maglia del Brescia, mi ha toccato. Appena ho segnato ho avuto quel pensiero lì. È bello segnare sia con il Milan che con il Brescia nella stessa porta e nello stesso stadio”.