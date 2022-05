Tonali: "Compleanno perfetto. Scendiamo in campo per vincere ogni partita"

MilanNews.it

Sandro Tonali, mattatore della sfida di ieri sera contro il Verona con una doppietta, nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, è stato intervistato al termine della gara anche da Sportitalia. Di seguito le dichiarazioni del numero 8 rossonero.

Sul suo compleanno: "E' stato perfetto: segno, il Milan vince e ci riprendiamo la vetta della classifica. Non potevo chiedere altro. Questo è il compleanno migliore della mia vita e spero di averne altri ancora più belli".

Su Ibra: "Parla sempre prima della partita quando siamo tutti presenti nello spogliatoio. Ci ha dato un obiettivo per stasera che era quello di vincere: siamo il Milan e non possiamo venire a Verona per giocare una partita e non portarla a casa".

Sulla partita: "Abbiamo iniziato bene, poi dopo un momento di difficoltà abbiamo ripreso la galoppata. Siamo forti e non ci basiamo sugli altri: sappiamo che dobbiamo scendere in campo ogni partita per vincere".