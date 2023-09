Tonali d'Inghilterra: "Non è stato facile ambientarmi qui, anche in campo cambia tutto. Ma sono stato aiutato"

È già arrivato il momento del ritorno di Sandro Tonali nel San Siro milanista. Il centrocampista italiano del Newcastle, infatti, è presente in conferenza stampa a San Siro alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Come è stato il trasferimento in Inghilterra?

"È stato difficile per me, mi sono ambientato difficilmente a Newcastle. Ma ci sono persone che mi hanno aiutato, ho trovato la strada in discesa e mi è stata facilitata la vita lì. Anche in campo cambia tutto, perché non senti quel feeling come quando conosci tutti i compagni e la lingua, ma ho avuto da ogni parte e da ogni persona".