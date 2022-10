Tonali e Bennacer, quarta coppia d'Europa per rendimento

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'addio di Kessie era sorto qualche dubbio sulla possibilità che il rendimento della coppia Tonali-Bennacer potesse essere di alto livello. Dubbi che sono stati spazzati via dopo pochissime partite. Il duo italo-algerino è uno dei migliori del campionato ed è il polmone del Milan di Stefano Pioli. Secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, Tonali e Bennacer sono la quarta coppia di centrocampisti in Europa per rendimento. Meglio di loro solo Xhaka-Thomas, Hojbjerg-Betancur, De Roon-Koopmeiners.