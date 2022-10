Tonali e i dolci ricordi di Verona: è l'ora del gol? Il Milan si muove in base a lui

MilanNews.it

Nel finale contro l’Empoli aveva indossato per la prima volta la fascia di capitano del Milan, guidando i compagni nella clamorosa vittoria nei minuti di recupero; a Londra, sempre con la fascia di capitano il braccio dopo l'uscita di Bennacer, era stato uno degli ultimi a mollare, così come al ritorno a San Siro sempre contro il Chelsea e nella bella vittoria -che si vinca o che si perda si lotta fino alla fine - contro la Juventus: Sandro Tonali, in questo momento, è l’emblema del Milan di Pioli.

Meriti sul campo

Dopo essersi ridotto l’ingaggio e averlo ri-aumentato grazie ad una stagione di livello conclusa con lo Scudetto, il centrocampista col numero 8 ha ottenuto un meritatissimo rinnovo e i gradi di leader di questa squadra. Con la partenza di Kessie, è diventato il centrocampista tuttocampista che deve muoversi su tutto il campo sia facendo la classica legna che gestendo il pallone in fase di possesso. Si tratta, dunque, di un punto di riferimento tecnico e caratteriale per i compagni è uno degli idoli assoluti dei tifosi: la sua maglia è la più venduta in questa stagione.

I dolci ricordi di Verona

In attesa delle soddisfazioni di squadra come il Milan, in questa stagione Tonali se ne sta già togliendo diverse a livello personale. Ma gli manca solo il goal… La scorsa annata l’aveva concluso alla grande, risultando decisivo in fase realizzativa sia contro la Lazio con la rete in zona Caicedo che con la doppietta al Verona; domenica il Milan tornerà proprio al "Bentegodi" e per Tonali sarà, magari, l’occasione per riscoprire il vizietto del goal ripensando a quella magica serata; è vero che, come dichiarato dallo stesso numero otto, quest’anno Pioli gli chiede di stare un po’ più basso e, col trequartista di qualità, i suoi inserimenti in area avversaria sono limitati, ma è altrettanto vero che il Milan dipende tantissimo nel suo dinamismo dalla posizione e dall'intensità che in campo assume Tonali. A dimostrazione.