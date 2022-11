Tonali e il ko di Torino: "Può capitare una serata storta, dobbiamo saper reagire alle sconfitte"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito alla sconfitta contro il Torino, Sandro Tonali ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Può capitare una serata storta ed è successo che non abbiamo saputo gestire i momenti della partita, specialmente dopo il primo gol. Come abbiamo dimostrato soprattutto dopo Napoli, dobbiamo saper reagire alle sconfitte. Dobbiamo andare in campo e lasciar da parte tutto quello che è stato finora".