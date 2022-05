Tonali e Kessie, polmoni e gol: 10 reti in due in questo campionato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche se è ancora presto per dare conferme di formazione in vista dell'Atalanta, è probabile che Sandro Tonali e Franck Kessie possano partire nuovamente dal primo minuto: o uno affianco all'altro o con l'ivoriano avanzato nella posizione di trequartista. Il duo rossonero non è solo tanta quantità e polmoni ma anche qualità. Infatti entrambi, nel corso di questo campionato, sono andati a segno 5 volte. Kessie ha segnato due rigori con Verona e Roma, più tre gol sfruttando gli inserimenti tra Empoli e Salernitana in casa. Tonali invece ha trovato un gol alla prima partita casalinga dell'anno su punizione contro il Cagliari, ha segnato nella gara d'andata contro l'Atalanta e poi sta vivendo un exploit realizzativo nelle ultime settimane con tre gol tra Lazio e Verona.