Tonali leader e cuore del Milan: i numeri premiano il centrocampista

Solo Theo Hernandez, in questa stagione, ha giocato lo stesso numero di partite da titolare di Tonali (26). La Gazzetta dello Sport evidenzia l'importanza del giovane rossonero, uno dei leader della squadra di Pioli. È il centrocampista del Milan, riferisce la rosea, che costruisce di più: 1240 passaggi stagionali, nessuno meglio di lui. Ed è quello che più di altri, si batte: 167 palloni recuperati sugli avversari, primo in classifica anche in questo.