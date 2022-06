Tonali: "Nel 2011 ero un tifoso, ora sono dall'altra parte: le emozioni sono le stesse"

MilanNews.it

Intervistato da DAZN per lo speciale sul campionato 21/22, Sandro Tonali ha parlato delle sue emozioni dopo la vittoria dello Scudetto: "Nel 2011 ero un piccolo tifoso del Milan che era ad esultare con la sua famiglia e con i suoi amici dopo la vittoria dello scudetto. Ora è cambiato qualcosa, sono dall'altra parte, ma le emozioni sono le stesse. Vincere uno scudetto con il Milan è importante per me. Averlo vissuto sia da tifoso che da giocatore è qualcosa di fantastico. Avevo 11 anni e c'era Ibrahimovic in quel Milan. In questo Milan c'è ancora lui, fa un po' effetto giocare ancora con lui".