Tonali: "Non giocare un Mondiale fa male, non giocarne due fa ancora più male..."

Intervistato da 'Rai Sport', il centrocampista della Nazionale Sandro Tonali ha così commentato la vittoria per 3-2 a Konya, contro la Turchia: "Queste sono sempre gare difficili. Anche se la gara non era molto importante, è sempre difficile approcciare in un ambiente così. Loro poi sono partiti subito forte, ma noi con la qualità ci siamo ripresi e l'abbiamo ribaltata".

Come ti sei trovato in questo nuovo centrocampo?

"Bene, è da tanto tempo che ci conosciamo. Per me è uguale giocare con qualsiasi compagno, non è un problema".

Da dove si riparte?

"Si deve ripartire da questa vittoria, dobbiamo mettere un punto e ripartire. L'esperienza passata ci deve solo fare del bene, non ci deve affossare. Sappiamo che non abbiamo dato il massimo per raggiungere il nostro obiettivo".

Fa male però non andare al Mondiale...

"Sicuramente, non giocare un Mondiale fa male e non giocarne due fa ancora più male".