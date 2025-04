Tonali: "Pioli era un padre. Al gol contro la Lazio si è strappato: un po' per la foga, un po' per l'età"

"L'Inter di adesso mi ricorda il mio Milan di Pioli". Parole non banali quelle di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, che a Cronache di Spogliatoio racconta il suo rapporto con l'attuale tecnico dell'Al Nassr, che lo ha guidato nella sua avventura al Diavolo: "Oltre a essere bravo in campo, è sempre stato molto abile a creare il gruppo: lo ha costruito lui. Quando trovi dei calciatori che non giocano mai, ma che amano venire al campo e che esultano in panchina per un gol del 2-0 pur sapendo di non entrare, non è scontato".

Perché ha paragonato il suo Milan all'Inter di oggi?

"Perché è bella da vedere, ci sono giocatori come Frattesi, che non gioca molto, ma quando è in campo 'fa i buchi' perché lascia il fuoco dietro di sé. Il nostro gruppo era così. Non c'è mai stato un problema. E se succedeva qualcosa o c'era un muso lungo, il mister risolveva tutto immediatamente. Pioli era bravo a gestire e far divertire tutti".

Un esempio?

"Il Rebic di turno era felice: con la Juventus è entrato e ha segnato perché era spensierato. Anche dopo le sconfitte per 5-2 contro il Sassuolo o per 4-0 contro la Lazio. Pioli, non so come, è stato bravo a coccolare tutti i calciatori senza far rompere il gruppo. Ti chiedeva molto in campo, ma allo stesso tempo ti domandava se avessi problemi o se a casa andasse tutto bene. Era un padre. Al mio gol contro la Lazio, si è strappato esultando. Un po' sarà stato per la foga del momento, un po' per l'età. Una volta mi lascio fuori perché avevo saltato sia la colazione che la riunione. Feci un ritardo di 40 minuti, ma la sveglia la mattina è un mio problema... Lo avrò sempre".