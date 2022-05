Tonali primo giocatore della storia del Milan a segnare almeno una doppietta in Serie A nel giorno del suo compleanno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali ormai è uno dei leader del Milan di Stefano Pioli. Nonostante la sua giovane età, il centrocampista classe 2000, quest’anno si è imposto come un titolare fisso, trovando anche 5 gol e 3 assist totali per ora in stagione. Nella vittoria di ieri contro il Verona, l’ex Brescia ha segnato una doppietta, nel giorno del suo compleanno. Come riportato da Opta, mai nessuno prima nella storia del Milan aveva realizzato una marcatura multipla nel giorno del suo compleanno in Serie A.