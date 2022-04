Tonali, quante cose sono cambiate dall'ultima trasferta contro la Lazio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un interessante dato è stato riportato nella serata di lunedì su MilanTV. Sandro Tonali, match-winner della gara contro la Lazio e leader rossonero per tutta la stagione, nell'ultimo viaggio del Milan all'Olimpico per giocare contro i biancocelesti nella scorsa stagione, viveva un momento diversissimo. Infatti, nella sfida persa per 3-0 alla 33° giornata nell'ultimo campionato, Tonali veniva sostituito al 69' e non sarebbe più sceso in campo in trasferta per tutto il resto della stagione, giocando solo 45' nella successiva gara casalinga contro il Benevento. Oggi, invece, Tonali è un trascinatore e un perno del Milan di Pioli.