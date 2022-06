Tonali: "Ricorderò per sempre il mio primo gol in rossonero contro il Cagliari"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sandro Tonali, ai microfoni di DAZN durante lo speciale sulla Serie A 2021-2022, ha raccontato il suo primo gol in rossonero segnato contro il Cagliari: "C'era un po' di indecisione su chi doveva tirare tra me e Theo. Alla fine lui mi ha detto di calciare io, da lì mi sono concentrato e ha tirato. Ce l'ho ancora bene in testa quella rete, me la ricorderò per sempre".