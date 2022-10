Tonali: "Se guardo dov'è uscita la palla sulla rimessa del gol, Pioli mi mangia"

MilanNews.it

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto al microfono di Dazn:

Non siete più giovani, ha detto Pioli: la furbizia sul gol di Leao è tua.

"Questa è una partita che due anni fa non l'avremmo portata a casa, oggi invece cambia. A un minuto dalla fine trovare le motivazioni non è facile dopo un gol preso su punizione. Anche questo è crescere. Se aspetto e guardo dov'è uscita la palla di preciso il mister mi mangia. Il mister mi ha passato la palla, i son trovato lì e ho visto subito Rafa, bisogna stare sempre attenti e concentrati".