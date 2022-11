Tonali sicuro: "Ottavi possibili? Abbiamo più esperienza e siamo più maturi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso del match preview disponibile su Amazon Prime Video che trasmetterà in esclusiva la partita questa sera, Sandro Tonali ha parlato dell'obiettivo dei rossoneri in Champions, centrare gli ottavi di finale: "Perché possiamo arrivare agli ottavi? Abbiamo una stagione in più dentro di noi, abbiamo più esperienza in Europa e siamo più maturi. Questo in Europa fa molto. Già quest’anno lo abbiamo percepito dentro il campo".