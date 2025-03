Tonali sotto la Curva Sud: l'Italia passa in vantaggio a San Siro

È Sandro Tonali, tornato in azzurro a San Siro, a far esultare lo stadio milanese al nono minuto di gioco. Il gol dell'1-0 arriva con un Tap-in a porta vuota da parte dell'ex Milan sotto la Curva Sud, quella che è stata sua per 3 stagioni in rossonero. L’Italia, grazie alle rete del centrocampista ex Milan, si porta in vantaggio sulla Germania per 1-0.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Buongiorno, Ricci, Maldini, Lucca, Frattesi, Ruggeri, Zaccagni, Casadei. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri, Burkardt. A disposizione: Nubel, Ortega, Koch, Kleidienst, Undav, Leweling, Schlotterbeck, Stiller, Bisseck, Mittelstadt, Adeyemi, Andrich. Commissario tecnico: Julian Nagelsmann.