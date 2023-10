Tonali squalificato per dieci mesi, la conferma del Newcastle: torna ad agosto 2024

Sandro Tonali è stato squalificato per i prossimi dieci mesi a seguito del suo coinvolgimento nel caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano. Ad annunciarlo è il Newcastle, proprietario del cartellino del centrocampista italiano, che a poche ore dalla partita contro il Wolverhampton ha diramato un comunicato ufficiale.

"Il Newcastle United può confermare che il centrocampista Sandro Tonali è stato squalificato dal calcio competitivo per dieci mesi, a partire da venerdì 27 ottobre. La sanzione della FIGC include uno stop di 18 mesi, con otto mesi commutati in percorso terapeutico e partecipazioni a programmi educativi in Italia. Nella sera del 27 ottobre il Newcastle ha ricevuto conferma dalla FIFA della sanzione applicata dalla FIGC, motivo per cui Sandro tornerà a giocare a calcio da martedì 27 agosto 2024".