Tonali su CDK: "Sta pagando la pressione. Deve ritrovare sicurezza, poi vedremo il vero Charles"

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alle difficoltà di Charles De Ketelaere, Sandro Tonali ha dichiarato a DAZN: "E' una cosa normale, è la stessa cosa che è successo a me. Lui è stato pagato tanto, è stato preso per risolvere le partite e sta pagando la pressione di essere sotto i riflettori. E' un grande giocatore che deve ritrovare sicurezza, noi dobbiamo aiutarlo. Deve andare bene una partita e poi vedremo il vero De Ketelaere".