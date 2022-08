Tonali sul pareggio: "Spiace: quando giochi e crei dà fastidio non vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali è intervenuto in zona mista ieri sera dopo il pareggio contro l'Atalanta e ha parlato ai microfoni dei colleghi di Sky. Questo il pensiero del numero 8 rossonero dopo la sfida del Gewiss Stadium: "Quando giochi così, crei e giochi bene, dà fastidio non vincere. L'importante è che abbiamo reagito, trovato il gol e che siamo riusciti a pareggiare. La sconfitta non era il risultato corretto. Spiace per il risultato".