Tonali sulla Champions: "L'anno scorso abbiamo fallito perchè potevamo fare di più"

Nell'intervista a DAZN, Sandro Tonali ha commentato così il percorso in Champions League del Milan: "Tutti noi sappiamo che è la competizione più bella che si può giocare. L'anno scorso abbiamo fallito perchè potevamo fare di più. Con l'Atletico Madrid in casa stavamo dominando, poi è arrivato il rosso. Abbiamo fallito perchè siamo il Milan e non possiamo uscire ai gironi. Per quest'anno non ci siamo dati un obiettivo, ma siamo ambiziosi e vogliamo giocare liberi di testa e di gambe".