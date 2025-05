MN - Albertini: "La Lega ha dato lustro alla Coppa Italia creando un evento importantissimo"

Conto alla rovescia per Milan-Bologna, finale di Coppa Italia. Un trofeo che ai rossoneri manca da 22 anni, uno dei pochissimi che Demetrio Albertini non ha mai vinto con il Diavolo nella sua lunghissima militanza in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole, in esclusiva per MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Il Milan non vince la Coppa Italia dal 2003 e prima ancora dal 1977. Competizione snobbata?

"Snobbata no, quello mai. Certamente in Coppa Italia han giocato tante volte quelli che giocavano meno per dare ritmo partita. Ma anche nel mio Milan le cosiddette riserve non erano riserve. È vero che nella mia carriera al Milan mi manca solo la Coppa Italia. Sono riuscita a vincerla poi con la Lazio. Diciamo così: come si è sempre detto che la casa del Milan è la Champions possiamo dire che la Coppa Italia è stata un fuori casa".

L'impressione è che negli ultimi anni il torneo abbia acquisito maggiore fascino

"Lo devo dire, da dirigente: la Lega ha costruito un evento importantissimo a Roma con la finale di Coppa Italia. Questo anni fa non c'era e devo dire che a questo evento, da calciatore, vorrei parteciparvi. È un errore snobbarla e sì, è una competizione a cui è stato dato lustro. Se dovessi aggiungere una cosa mi piacerebbe un inizio torneo allargato ad altre squadre, non solo di Serie A. Come del resto fanno in altri paesi".

Le televisioni non sarebbero d'accordo, guardando lo share di Empoli-Bologna e di Milan-Inter

"Non è solo lo share, ma oggettivamente ci sono tante, troppe partite. Il calendario è intasato. Per questo non credo sia possibile".